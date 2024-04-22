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Зенков Василий Дмитриевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

29.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876

Отец: Зенков Дмитрий Иванович

Мать: Зенкова Екатерина Флоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.10.1895

Жена: Зенкова Гликерия Филипповна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.10.1898

Дочь: Зенкова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Сын: Зенков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.11.1901

Сын: Зенков Николай Васильеич

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
21.02.1903

Сын: Зенков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Зенкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Зенков Михаил Васильеич

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зенков Антон Васильевич

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зенкова София Васильевна

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1918

Сын: Зенков Николай Васильеич

Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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