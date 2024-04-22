Зенков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876
Бракосочетание
15.10.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.10.1898
Дочь: Зенкова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
27.11.1901
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
21.02.1903
Сын: Зенков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Зенкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
01.11.1905
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зенкова София Васильевна
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
11.12.1918
Мать ребёнка: Зенкова Гликерия Филипповна
Смерть
Неизвестно