Зенков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.03.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1842
Отец: Зенков Иван Харитонович
Мать: Зенкова Марфа Фоминовна
Бракосочетание
13.07.1859
Рождение ребёнка
01.09.1861
Дочь: Зенкова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Зенкова Екатерина Флоровна
Рождение ребёнка
29.02.1876
Сын: Зенков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зенкова Екатерина Флоровна
Рождение ребёнка
16.06.1881
Дочь: Зенкова Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зенкова Екатерина Флоровна
Смерть
Неизвестно