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Зенков Дмитрий Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.03.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1842

Отец: Зенков Иван Харитонович

Мать: Зенкова Марфа Фоминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.07.1859

Жена: Зенкова Екатерина Флоровна

Рождение ребёнка
01.09.1861

Дочь: Зенкова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Зенкова Екатерина Флоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.02.1876

Сын: Зенков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зенкова Екатерина Флоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1881

Дочь: Зенкова Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зенкова Екатерина Флоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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