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Полянская Мария Филипповна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1897

Отец: Полянский Филипп Георгиевич

Мать: Полянская Любовь Владимировна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
в браке год 1892
Бракосочетание
23.10.1911

Муж: Нужин Михаил Тимофеевич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нужина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Нужин Михаил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нужина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Нужин Михаил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Нужина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Нужин Михаил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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