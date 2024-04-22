Полянская Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения26.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1897
в браке год 1892
Бракосочетание
23.10.1911
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нужина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Нужин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нужина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Нужин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Нужина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Нужин Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно