(Гурин) Маркел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: (гурин) ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гурин Илларион Маркелович
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гурин Поликарп Маркелович
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Антоновна
Смерть
Неизвестно