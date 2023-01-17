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(Гурин) Маркел

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: (гурин) ?

Мать: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гурин Илларион Маркелович

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Антоновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гурин Семён Маркелович

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Антоновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гурин Поликарп Маркелович

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Антоновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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