Гурин Илларион Маркелович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: (гурин) Маркел
Мать: Гурина Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гурин Клемент Илларионович
Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гурин Платон Илларионович
Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Иларионовна
Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна
Смерть
1854
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна