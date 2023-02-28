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Гурин Илларион Маркелович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: (гурин) Маркел

Мать: Гурина Пелагея Антоновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гурин Клемент Илларионович

Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гурин Платон Илларионович

Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Иларионовна

Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гурин Федор Илларионович

Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1854
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гурин Семён Илларионович

Мать ребёнка: Гурина Авдотья Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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