Гурина Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гурин Илларион Маркелович
Отец ребёнка: (Гурин) Маркел
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: (Гурин) Маркел
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гурин Поликарп Маркелович
Отец ребёнка: (Гурин) Маркел
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно