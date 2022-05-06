Гурина Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Пелагея Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гурин Илларион Маркелович

Отец ребёнка: (Гурин) Маркел

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гурин Семён Маркелович

Отец ребёнка: (Гурин) Маркел

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гурин Поликарп Маркелович

Отец ребёнка: (Гурин) Маркел

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно

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