Марфа (Галактионова)
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1895
Муж: Пётр Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1895
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
06.12.1896
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
01.02.1900
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно