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Марфа (Галактионова)

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1895

Муж: Пётр Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1895

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1896

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1900

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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