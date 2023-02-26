Анастасия Петрова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.11.1902
Дата смерти20.11.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902
Отец: Пётр Гаврилов
Мать: Марфа (Галактионова)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.11.1902
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область