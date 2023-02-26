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Анастасия Петрова

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.11.1902

Дата смерти

20.11.1902

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902

Отец: Пётр Гаврилов

Мать: Марфа (Галактионова)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.11.1902
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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