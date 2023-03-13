Булавинъ Никита
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Булавинъ Иванъ
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Булавинъ Миронъ
Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Булавинъ Сергей
Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно