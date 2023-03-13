Булавинъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавинъ Никита

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Булавинъ Иванъ

Мать: не указана

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Булавинъ Миронъ

Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Булавинъ Сергей

Мать ребёнка: Булавина Оксинья Яковлева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Оксинья Яковлева

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