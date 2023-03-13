Булавина Оксинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина Оксинья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Булавинъ Никита

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Булавинъ Миронъ

Отец ребёнка: Булавинъ Никита

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Булавинъ Никита

Рождение ребёнка
1765

Сын: Булавинъ Сергей

Отец ребёнка: Булавинъ Никита

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавинъ Никита

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