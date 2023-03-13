Булавина Оксинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Булавинъ Никита
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Булавинъ Миронъ
Отец ребёнка: Булавинъ Никита
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Булавинъ Никита
Рождение ребёнка
1765
Сын: Булавинъ Сергей
Отец ребёнка: Булавинъ Никита
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булавинъ Никита