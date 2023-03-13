Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Булавина) Степанида
(Булавина) Степанида
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Пол
Женский
Отец
Булавинъ Никита
1726 г.р.
Мать
Булавина Оксинья Яковлева
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Булавинъ Никита
Мать:
Булавина Оксинья Яковлева
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия