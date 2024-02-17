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Орловский Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1964

Отец: Орловский Василий Николаевич

Мать: Орловская-Тюленева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1988

Дочь: Орловская-Абельдяева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Орловская-Сидорина Нина Викторовна

Рождение ребёнка
25.12.1991

Сын: Орловский Иван Александрович

Мать ребёнка: Орловская-Сидорина Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская-Сидорина Нина Викторовна

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