Орловский Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1964
Рождение ребёнка
23.04.1988
Дочь: Орловская-Абельдяева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Орловская-Сидорина Нина Викторовна
Рождение ребёнка
25.12.1991
Сын: Орловский Иван Александрович
Мать ребёнка: Орловская-Сидорина Нина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно