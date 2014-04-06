Орловская-Тюленева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская-Тюленева Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1937

Дата смерти

06.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937

Отец: Тюленев Иван

Мать: Тюленева-Анищенко Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
29.11.1961

Сын: Орловский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Орловский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
29.11.1964

Сын: Орловский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Орловский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1971

Сын: Орловский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Орловский Василий Николаевич

Смерть
06.04.2014
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