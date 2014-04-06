Орловская-Тюленева Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1937
Дата смерти06.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937
Отец: Тюленев Иван
Рождение ребёнка
29.11.1961
Сын: Орловский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Орловский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
29.11.1964
Сын: Орловский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Орловский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
12.11.1971
Сын: Орловский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Орловский Василий Николаевич
Смерть
06.04.2014