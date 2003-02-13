Орловский Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1936
Дата смерти13.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936
Рождение ребёнка
29.11.1961
Сын: Орловский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Орловская-Тюленева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1964
Сын: Орловский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Орловская-Тюленева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1971
Сын: Орловский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Орловская-Тюленева Надежда Ивановна
Смерть
13.02.2003