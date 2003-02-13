Орловский Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1936

Дата смерти

13.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936

Отец: Орловский Николай

Мать: Груздева-Кочеткова-Орловская Александра

Рождение ребёнка
29.11.1961

Сын: Орловский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Орловская-Тюленева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1964

Сын: Орловский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Орловская-Тюленева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1971

Сын: Орловский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Орловская-Тюленева Надежда Ивановна

Смерть
13.02.2003
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