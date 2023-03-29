Емелькин Юрий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1958
Дочь: Исламова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Емелькина Нина Васильевна
Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1965
Сын: Емелькин Вячеслав Юрьевич
Мать ребёнка: Емелькина Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно