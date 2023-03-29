Емелькин Юрий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелькин Юрий Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1958

Дочь: Исламова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Емелькина Нина Васильевна

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1965

Сын: Емелькин Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Емелькина Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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