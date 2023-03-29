Емелькина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1958
Дочь: Исламова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Емелькин Юрий Серафимович
Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1965
Сын: Емелькин Вячеслав Юрьевич
Отец ребёнка: Емелькин Юрий Серафимович
Смерть
Неизвестно