Булацель Алекснадр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1847
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1847
Отец: Булацель Илья Михайлович
Мать: Булацель Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булацель Алекснадр Александрович
Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булацель Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1914