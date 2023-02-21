Булацель Алекснадр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булацель Алекснадр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1847

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1847

Отец: Булацель Илья Михайлович

Мать: Булацель Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булацель Алекснадр Александрович

Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булацель Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель Зинаида Ивановна

Смерть
После 1914
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