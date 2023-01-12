Булацель Зинаида Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Булацель Зинаида Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Булацель Алекснадр Ильич08.06.1847 г.р.
Дети
Булацель Алекснадр АлександровичНеизвестно г.р.
Булацель Анатолий АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булацель Алекснадр Александрович

Отец ребёнка: Булацель Алекснадр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булацель Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Булацель Алекснадр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булацель Алекснадр Ильич

Смерть
Неизвестно

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