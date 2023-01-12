Булацель Зинаида Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Булацель Алекснадр Ильич08.06.1847 г.р.
Дети
Булацель Алекснадр АлександровичНеизвестно г.р.
Булацель Анатолий АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булацель Алекснадр Александрович
Отец ребёнка: Булацель Алекснадр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булацель Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Булацель Алекснадр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно