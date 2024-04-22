Ильиных (Герасимова) Анна Осиповна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Герасимов Осип Гордеевич
Бракосочетание
18.11.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1901
Дочь: Ильиных Ксения Павловна
Отец ребёнка: Ильиных Павел Филиппович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
06.06.1902
Отец ребёнка: Ильиных Павел Филиппович
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно