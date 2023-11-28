Герасимов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Герасимова Анна Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Феодор Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Осипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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