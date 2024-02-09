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Герасимов Феодор Осипович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Герасимов Осип Гордеевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Герасимова Ксения Степановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1895

Дочь: Герасимова Екатерина Феодоровна

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.01.1897

Дочь: Герасимова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1898

Сын: Герасимов Алексей Феодорович

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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