Герасимов Феодор Осипович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Герасимов Осип Гордеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1895
Дочь: Герасимова Екатерина Феодоровна
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
11.01.1897
Дочь: Герасимова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
30.01.1898
Сын: Герасимов Алексей Феодорович
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Степановна
Смерть
Неизвестно