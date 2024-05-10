Буртелова -Герасимова- (Ярославцева) Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Герасимова Екатерина Феодоровна
Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович
Дочь: Герасимова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович
Сын: Герасимов Алексей Феодорович
Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович
Дочь: Буртелова Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович
Сын: Герасимов Александр Федорович
Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович
Сын: Герасимов Дмитрий Осипович
Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович
Дочь: Буртелова Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович
Сын: Буртелов Степан Илларионович
Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович
Дочь: Буртелова Надежда Илларионовна
Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович
Сын: Буртелов Филипп Илларионович
Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович
Сын: Буртелов Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович