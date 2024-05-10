Буртелова -Герасимова- (Ярославцева) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буртелова -Герасимова- (Ярославцева) Ксения Степановна

Место рождения

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Герасимов Феодор Осипович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
24.11.1895

Дочь: Герасимова Екатерина Феодоровна

Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.01.1897

Дочь: Герасимова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1898

Сын: Герасимов Алексей Феодорович

Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Буртелова Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович

Рождение ребёнка
05.06.1903

Сын: Герасимов Александр Федорович

Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Герасимов Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Герасимов Феодор Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
24.01.1907

Муж: Буртелов Илларион Кириллович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Буртелова Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Буртелов Степан Илларионович

Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Буртелова Надежда Илларионовна

Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Буртелов Филипп Илларионович

Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.1918

Сын: Буртелов Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Буртелов Илларион Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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