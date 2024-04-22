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Ильиных Павел Филиппович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ильиных Филипп Никитович

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.11.1898

Жена: Ильиных Анна Осиповна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1901

Дочь: Ильиных Ксения Павловна

Мать ребёнка: Ильиных Анна Осиповна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
06.06.1902

Сын: Ильиных Федор Павлович

Мать ребёнка: Ильиных Анна Осиповна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно
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