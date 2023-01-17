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Рыбалкин Виталий Викторович
Рыбалкин Виталий Викторович
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Место рождения
Луганск
Дата рождения
16.07.1971
Пол
Мужской
Отец
Рыбалкин Виктор Петрович
1937 г.р.
Мать
Рыбалкина (Звоникова) Александра Ивановна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1971
Отец:
Рыбалкин Виктор Петрович
Мать:
Рыбалкина Александра Ивановна
Луганск
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