Рыбалкин Виктор Петрович
Место рожденияс. Таловка
Дата рождения27.11.1937
Дата смерти20.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Таловка
Рождение ребёнка
10.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбалкина Александра Ивановна
г. Красноармейск
Рождение ребёнка
16.07.1971
Сын: Рыбалкин Виталий Викторович
Мать ребёнка: Рыбалкина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.2009
г. Луганск