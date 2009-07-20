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Рыбалкин Виктор Петрович

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Место рождения

с. Таловка

Дата рождения

27.11.1937

Дата смерти

20.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Таловка
Рождение ребёнка
10.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбалкина Александра Ивановна

г. Красноармейск
Рождение ребёнка
16.07.1971

Сын: Рыбалкин Виталий Викторович

Мать ребёнка: Рыбалкина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбалкина Александра Ивановна

Смерть
20.07.2009
г. Луганск
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