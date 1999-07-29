Рыбалкина (Звоникова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1940
Дата смерти29.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1940
Отец: Звонников Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Петрович
г. Красноармейск
Рождение ребёнка
16.07.1971
Сын: Рыбалкин Виталий Викторович
Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1999
г. Луганск