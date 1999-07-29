Рыбалкина (Звоникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалкина (Звоникова) Александра Ивановна

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Место рождения

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.08.1940

Дата смерти

29.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1940

Отец: Звонников Иван Петрович

Мать: Звоникова Дарья Сергеевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Петрович

г. Красноармейск
Рождение ребёнка
16.07.1971

Сын: Рыбалкин Виталий Викторович

Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбалкин Виктор Петрович

Смерть
29.07.1999
г. Луганск
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