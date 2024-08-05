Шрубок Антоний Семёнович
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1865
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
04.07.1886
Дочь: Клюйко (Шрубок) Евфросиния Антонова
Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Страхь (Шрубок) Наталия Антонова
Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Шрубок) Татьяна Антониевна
Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова
Рождение ребёнка
12.07.1901
Сын: Шрубок Пётр Антонов
Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шрубок Иван Антонов
Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Шрубок) Надежда Антонова
Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова