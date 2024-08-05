Шрубок Антоний Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШрубок Антоний Семёнович

Шрубок Антоний Семёнович

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1865

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шрубок Семён Сергеевич

Мать: Шрубок (Бачило) Ксения Петрова

Рождение ребёнка
04.07.1886

Дочь: Клюйко (Шрубок) Евфросиния Антонова

Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Страхь (Шрубок) Наталия Антонова

Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шрубок Алексей Антонов

Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Шрубок) Татьяна Антониевна

Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова

Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Шрубок Пётр Антонов

Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шрубок Иван Антонов

Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Шрубок) Надежда Антонова

Мать ребёнка: (Шрубок) Мария Кирикова

Смерть
1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.