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(Шрубок) Мария Кирикова

Место рождения

Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1886

Дочь: Клюйко (Шрубок) Евфросиния Антонова

Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Страхь (Шрубок) Наталия Антонова

Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шрубок Алексей Антонов

Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Шрубок) Татьяна Антониевна

Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович

Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Шрубок Пётр Антонов

Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шрубок Иван Антонов

Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Шрубок) Надежда Антонова

Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович

Смерть
Неизвестно

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