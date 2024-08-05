(Шрубок) Мария Кирикова
Место рожденияПережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1886
Дочь: Клюйко (Шрубок) Евфросиния Антонова
Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Страхь (Шрубок) Наталия Антонова
Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Шрубок) Татьяна Антониевна
Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович
Рождение ребёнка
12.07.1901
Сын: Шрубок Пётр Антонов
Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шрубок Иван Антонов
Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Шрубок) Надежда Антонова
Отец ребёнка: Шрубок Антоний Семёнович
Смерть
Неизвестно