Шрубок (Бачило) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрубок (Бачило) Ксения Петрова

Место рождения

Иванковщина, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1843

Дата смерти

По 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Shrubok Кузьма

Отец ребёнка: Шрубок Семён Сергеевич

Бракосочетание
08.06.1864

Муж: Шрубок Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шрубок Антоний Семёнович

Отец ребёнка: Шрубок Семён Сергеевич

Смерть
По 1900

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