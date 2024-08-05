Шрубок (Бачило) Ксения Петрова
Место рожденияИванковщина, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1843
Дата смертиПо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Shrubok Кузьма
Отец ребёнка: Шрубок Семён Сергеевич
Бракосочетание
08.06.1864
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Шрубок Семён Сергеевич
Смерть
По 1900