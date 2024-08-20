Щенков Владимир Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩенков Владимир Власович

Щенков Владимир Власович

avatar

Место рождения

г. Москва, церковь Николаевская в Берсеневке

Дата рождения

?.07.1828

Дата смерти

12.09.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1828

Отец: Щенков Влас Петров (Ич)

Мать: Екатерина Гавриловна Шевелкина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенков Мария Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щенков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Щенков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Щенков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Щенков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Щенков Влас Владимирович

Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Яковлева (Щенков) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна

Смерть
12.09.1902
Похороны
15.09.1902

Мы используем куки для улучшения работы сайта.