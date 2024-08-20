Щенков Владимир Власович
Место рожденияг. Москва, церковь Николаевская в Берсеневке
Дата рождения?.07.1828
Дата смерти12.09.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1828
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щенков Мария Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щенков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Щенков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Щенков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Щенков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Яковлева (Щенков) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Щенков Мария Сергеевна
Смерть
12.09.1902
Похороны
15.09.1902