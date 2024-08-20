Щенков Влас Владимирович
Место рожденияMoscow, Moscow Uyezd, Moscow, Russian Empire
Дата рождения1871
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Щенков Владимир Власович
Мать: Щенков Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Щенков Владимир Власьевич
Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1900
Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1906
Дочь: Мазор (Щенкова) Мария Власьевна
Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.02.1910
Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна
Смерть
1935