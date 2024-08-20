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Щенков Влас Владимирович

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Место рождения

Moscow, Moscow Uyezd, Moscow, Russian Empire

Дата рождения

1871

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Щенков Владимир Власович

Мать: Щенков Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенкова (Ильина) Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Щенков Владимир Власьевич

Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Щенков Петр Власьевич

Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Щенков Влас Власьевич

Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.03.1906

Дочь: Мазор (Щенкова) Мария Власьевна

Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Щенков Сергей Власьевич

Мать ребёнка: Щенкова (Ильина) Мария Петровна

Смерть
1935

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