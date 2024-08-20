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Щенков Влас Петров (Ич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

17.05.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Гавриловна Шевелкина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щенков) Елизавета Власьевна

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна Шевелкина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щенков Сергей Власьевич

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна Шевелкина

Рождение ребёнка
?.07.1828

Сын: Щенков Владимир Власович

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна Шевелкина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Щенкова) Наталья Власьевна Щенкова (Монахиня Никандра)

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна Шевелкина

Смерть
17.05.1863

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