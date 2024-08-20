Щенков Влас Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти17.05.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щенков) Елизавета Власьевна
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна Шевелкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна Шевелкина
Рождение ребёнка
?.07.1828
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна Шевелкина
Рождение ребёнка
1829
Смерть
17.05.1863