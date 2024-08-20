Щенков Сергей Власьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
07.01.1881
Дочь: (Щенкова) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Щенкова (Архипова) Варвара Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1887
Сын: Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Щенкова (Архипова) Варвара Павловна
Смерть
Неизвестно