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Щенков Сергей Власьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щенков Влас Петров (Ич)

Мать: Екатерина Гавриловна Шевелкина

Бракосочетание
09.02.1869

Жена: Щенкова (Архипова) Варвара Павловна

Рождение ребёнка
07.01.1881

Дочь: (Щенкова) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Щенкова (Архипова) Варвара Павловна

Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Щенкова (Архипова) Варвара Павловна

Смерть
Неизвестно

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