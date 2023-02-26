Сергей Петров
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1859
Дата смерти03.02.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Пётр Афанасиев
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1880
Жена: Мария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
03.02.1881
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область