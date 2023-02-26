Сергей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Петров

Сергей Петров

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1859

Дата смерти

03.02.1881

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Пётр Афанасиев

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
03.02.1881
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.