Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдорова

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.03.1860

Дата смерти

09.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1860

Отец: Кислаков Фёдор Марков

Мать: Екатерина Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1883

Муж: Антоний Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1883

Сын: Николай Антонов

Отец ребёнка: Антоний Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 02.11.1885

Сын: Зиновий Антониев

Отец ребёнка: Антоний Сергеев

Рождение ребёнка
20.03.1887

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Антоний Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Васса Антонова

Отец ребёнка: Антоний Сергеев

Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антоний Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Иоанн Антонов

Отец ребёнка: Антоний Сергеев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Антонова

Отец ребёнка: Антоний Сергеев

Смерть
09.10.1899
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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