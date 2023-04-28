Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения27.03.1860
Дата смерти09.10.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1860
Отец: Кислаков Фёдор Марков
Мать: Екатерина Павлова
Бракосочетание
10.02.1880
Муж: Сергей Петров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1883
Муж: Антоний Сергеев
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1883
Сын: Николай Антонов
Отец ребёнка: Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
Около 02.11.1885
Сын: Зиновий Антониев
Отец ребёнка: Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
20.03.1887
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Васса Антонова
Отец ребёнка: Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Иоанн Антонов
Отец ребёнка: Антоний Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Антонова
Отец ребёнка: Антоний Сергеев
Смерть
09.10.1899
Причина смерти: от чахотки