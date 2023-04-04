Зимина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зимин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зимин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зимин Семен
Рождение ребёнка
1796
Сын: Зимин Никита
Отец ребёнка: Зимин Семен
Рождение ребёнка
1799
Сын: Зимин Иван Семенович
Отец ребёнка: Зимин Семен
Рождение ребёнка
1805
Сын: Зимин Куприян
Отец ребёнка: Зимин Семен
Смерть
1827