Зимина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1827

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Павел Семенович

Отец ребёнка: Зимин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Степан Семенович

Отец ребёнка: Зимин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Семен

Рождение ребёнка
1796

Сын: Зимин Никита

Отец ребёнка: Зимин Семен

Рождение ребёнка
1799

Сын: Зимин Иван Семенович

Отец ребёнка: Зимин Семен

Рождение ребёнка
1805

Сын: Зимин Куприян

Отец ребёнка: Зимин Семен

Смерть
1827

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