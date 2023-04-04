Зимин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Зимин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зимина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зимина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Рождение ребёнка
1796
Сын: Зимин Никита
Мать ребёнка: Зимина Анастасия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Зимин Иван Семенович
Мать ребёнка: Зимина Анастасия
Рождение ребёнка
1805
Сын: Зимин Куприян
Мать ребёнка: Зимина Анастасия
Смерть
1840