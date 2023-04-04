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Зимин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Зимин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Павел Семенович

Мать ребёнка: Зимина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Степан Семенович

Мать ребёнка: Зимина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Рождение ребёнка
1796

Сын: Зимин Никита

Мать ребёнка: Зимина Анастасия

Рождение ребёнка
1799

Сын: Зимин Иван Семенович

Мать ребёнка: Зимина Анастасия

Рождение ребёнка
1805

Сын: Зимин Куприян

Мать ребёнка: Зимина Анастасия

Смерть
1840

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