Зимин Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Степан Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Семен

Мать: Зимина Анастасия

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