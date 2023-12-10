Куликова Авдотья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
21.03.1860 ст.
Дочь: Куликова Марья Трифонова
Отец ребёнка: Куликов Трифон Никандров
Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф1550.Оп.1.Д.19.стр.950об. Крестили 25 марта 1860г. Воспреемник: крестьянская девка Фекла Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно