Куликова Авдотья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Авдотья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1860 ст.

Дочь: Куликова Марья Трифонова

Отец ребёнка: Куликов Трифон Никандров

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф1550.Оп.1.Д.19.стр.950об. Крестили 25 марта 1860г. Воспреемник: крестьянская девка Фекла Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Трифон Никандров

Смерть
Неизвестно
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