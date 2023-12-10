Куликов Трифон Никандров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Куликов Никандр
Рождение ребёнка
21.03.1860 ст.
Дочь: Куликова Марья Трифонова
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Егорова
Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф1550.Оп.1.Д.19.стр.950об. Крестили 25 марта 1860г. Воспреемник: крестьянская девка Фекла Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Авдотья Егорова
Смерть
Неизвестно