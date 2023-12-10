Куликов Трифон Никандров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Трифон Никандров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Куликов Никандр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1860 ст.

Дочь: Куликова Марья Трифонова

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Егорова

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф1550.Оп.1.Д.19.стр.950об. Крестили 25 марта 1860г. Воспреемник: крестьянская девка Фекла Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Авдотья Егорова

Смерть
Неизвестно
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