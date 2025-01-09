Трунова (Трунова) Авдотья Наумовна 01.08.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Трунова (Трунова) Авдотья Наумовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 01.08.1857 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 26.06.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Трунов Наум Петрович01.12.1824 ст. г.р.
Мать
Трунова Екатерина ПетровнаОколо 1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1857 ст.

Отец: Трунов Наум Петрович

Мать: Трунова Екатерина Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
02.08.1857 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
26.06.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Лихорадка

Похороны
28.06.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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