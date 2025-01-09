Трунова (Трунова) Авдотья Наумовна
женский, родилась 01.08.1857 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 26.06.1858 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецТрунов Наум Петрович01.12.1824 ст. г.р.
МатьТрунова Екатерина ПетровнаОколо 1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1857 ст.
Отец: Трунов Наум Петрович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.08.1857 ст.
Смерть
26.06.1858 ст.
Похороны
28.06.1858 ст.