Мамыкина (Веденѣева) Дарія
Место рождения
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Веденѣевъ Андрей
Мать: Веденѣева Марина
Рождение ребёнка
05.10.1904
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Мамыкинъ Алексей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Андрей