Мамыкина (Веденѣева) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкина (Веденѣева) Дарія

Мамыкина (Веденѣева) Дарія

Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Веденѣевъ Андрей

Мать: Веденѣева Марина

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1904

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Мамыкинъ Алексей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close