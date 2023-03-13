Мамыкинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мамыкинъ Степанъ
Мать: Мамыкина Марья
Рождение ребёнка
05.10.1904
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Мамыкина Дарія
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Мамыкинъ Алексей
Мать ребёнка: Мамыкина Дарія
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Мамыкина Дарія
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Мамыкина Дарія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Дарія