Мамыкинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мамыкинъ Степанъ

Мать: Мамыкина Марья

Рождение ребёнка
05.10.1904

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Мамыкина Дарія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Мамыкинъ Алексей

Мать ребёнка: Мамыкина Дарія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Мамыкина Дарія

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Мамыкина Дарія

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Дарія

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