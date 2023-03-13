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(Мамыкина) Прасковья
(Мамыкина) Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Пол
Женский
Отец
Мамыкинъ Степанъ
1860 г.р.
Мать
Мамыкина (Шерстнева) Марья
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Мамыкинъ Степанъ
Мать:
Мамыкина Марья
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