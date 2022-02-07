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Якимов Константин Антонович

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Место рождения

Забайкальский край ,Усть-Карский район ,

Дата рождения

03.06.1928

Дата смерти

05.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова Зверева Екатерина Яковлевна

Место жительства
С 1949
Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
были переселены из Забайкальского края
Рождение ребёнка
1951

Сын: Якимов Николай Константинович

Мать ребёнка: Якимова Зверева Екатерина Яковлевна

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Якимов Петр Константинович

Мать ребёнка: Якимова Зверева Екатерина Яковлевна

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1955

Сын: Якимов Иннокентий Константинович

Мать ребёнка: Якимова Зверева Екатерина Яковлевна

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.12.1988
Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

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