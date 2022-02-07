Якимов Константин Антонович
Место рожденияЗабайкальский край ,Усть-Карский район ,
Дата рождения03.06.1928
Дата смерти05.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1949
были переселены из Забайкальского края
Рождение ребёнка
1951
Сын: Якимов Николай Константинович
Мать ребёнка: Якимова Зверева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Якимов Петр Константинович
Мать ребёнка: Якимова Зверева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
03.12.1955
Сын: Якимов Иннокентий Константинович
Мать ребёнка: Якимова Зверева Екатерина Яковлевна
Смерть
05.12.1988