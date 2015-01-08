Зверева Якимова Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Якимова Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1932

Дата смерти

08.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Якимов Николай Константинович

Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Якимов Петр Константинович

Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1955

Сын: Якимов Иннокентий Константинович

Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Константин Антонович

Смерть
08.01.2015
Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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