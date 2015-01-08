Зверева Якимова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1932
Дата смерти08.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Якимов Николай Константинович
Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Якимов Петр Константинович
Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович
Рождение ребёнка
03.12.1955
Сын: Якимов Иннокентий Константинович
Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2015