Кузнецова (Смирнова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Смирнов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Кузнецов Константин Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Александрович
Смерть
1964
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия