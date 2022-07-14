Кузнецова (Смирнова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Смирнова) Мария Андреевна

Место рождения

Слобода, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Смирнов Андрей

Мать: не указана

Слобода, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Борис Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Павел Александрович

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Кузнецов Константин Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Александрович

Смерть
1964
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

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