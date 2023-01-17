деревня Слобода, деревня Слобода, Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Слобода

Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянской вдовы дер. Геннадиевская Слобода Заобнорской волости Любимского уезда Парасковьи Федоровны Храмцевой об описи ее имущества за недоимку мужа. 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2690Геннадиевская Слобода, д. каз.при оз. Сурском.2525307569
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Любимский уезд, Заобнорская волость
924. Геннадиевская Слобода, слобода бывшая государственная, при озере Сурбском, дворов 43, жителей 237, мнстр., 2 лавки, ярмарка 17-го марта.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Любимский район
384677Слободадеревня58°12'с.ш.40°56'в.д.O-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Любимский муниципальный район, Ермаковское сельское поселение
78618410396д Слободадеревня
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