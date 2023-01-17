Слобода
Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянской вдовы дер. Геннадиевская Слобода Заобнорской волости Любимского уезда Парасковьи Федоровны Храмцевой об описи ее имущества за недоимку мужа. 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2690Геннадиевская Слобода, д. каз.при оз. Сурском.2525307569Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
924. Геннадиевская Слобода, слобода бывшая государственная, при озере Сурбском, дворов 43, жителей 237, мнстр., 2 лавки, ярмарка 17-го марта.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384677Слободадеревня58°12'с.ш.40°56'в.д.O-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78618410396д Слободадеревня
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