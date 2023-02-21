Кузнецов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Кузнецов Константин Павлович
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно