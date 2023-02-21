Кузнецов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Кузнецов Константин Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Борис Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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