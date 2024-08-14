Тракман Гуго (Hugo) Густавович
Место рожденияЭстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя
Дата рождения29.04.1900
Дата смерти23.02.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1900
Отец: Тракман Густав
Военная служба
Неизвестно
Российский государственный военный архив / Фонд 37976. Опись 2. Послужные списки и личные дела видных военачальников, военных деятелей и военнослужащих Красной армии, отличившихся на фронтах Великой О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тракман Анна Архиповна
Рождение ребёнка
03.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тракман Анна Архиповна
Рождение ребёнка
15.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тракман Анна Архиповна
Место жительства
До 07.05.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
23.02.1944
Захоронение (скорей всего кенотаф) Ваганьковское кладбище Участок - ЗИ/016/26.1/2052 https://epoisk.ru/burmsk/?gid=2606567031