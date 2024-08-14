Тракман Гуго (Hugo) Густавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тракман Гуго (Hugo) Густавович

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Место рождения

Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя

Дата рождения

29.04.1900

Дата смерти

23.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1900

Отец: Тракман Густав

Мать: Trakmann (Moorbach) Miina

Военная служба
Неизвестно
Российский государственный военный архив / Фонд 37976. Опись 2. Послужные списки и личные дела видных военачальников, военных деятелей и военнослужащих Красной армии, отличившихся на фронтах Великой О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тракман Анна Архиповна

Рождение ребёнка
03.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тракман Анна Архиповна

Рождение ребёнка
15.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тракман Анна Архиповна

Место жительства
До 07.05.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
23.02.1944
Захоронение (скорей всего кенотаф) Ваганьковское кладбище Участок - ЗИ/016/26.1/2052 https://epoisk.ru/burmsk/?gid=2606567031

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